Al via gli Stati Generali dell'Economia, tra Borsa e Pnrr

PESCARA - Ha preso il via all'Aurum a Pescara la terza edizione degli Stati Generali dell'Economia, "Abruzzo Economy Summit". Due giorni di incontri e dibattiti sullo stato di salute e le prospettive di sviluppo economico dell'Abruzzo. Ad aprire i lavori, questa mattina, un intervento dell'economista Giuseppe Mauro sullo scenario economico abruzzese nel contesto nazionale ed europeo; a seguire quattro presidenti regionali di Confindustria, Silvano Pagliuca per l'Abruzzo, Sergio Fontana per la Puglia, Francesco Somma per la Basilicata, Gianluigi Traettino per la Campania e Aldo Ferrara per la Calabria, moderati dal giornalista Andrea Giambruno, si sono confrontati sulle sfide per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Nel programma odierno appuntamenti sul ruolo dei sindacati, la Borsa come veicolo di crescita e gestione del passaggio generazionale, riflessioni sulla Finanziaria e sul ruolo dell'Abruzzo in termini di competitività. Interventi, tra gli altri, di Chicco Testa, esperto di politica energetica ed ambientale; Mariella Triolo, presidente nazionale di Cna Impresa Donna, con un contributo su 'Pnrr, imprenditoria femminile e work Life Balance'; Andrea Principe, rettore dell'Università Luiss Guido Carli di Roma, e Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria. Intorno alle 18.45 l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Domani sono attesi Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, che illustrerà questioni sul Pnrr, in mattinata, e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che dopo una serie di visite ad alcune attività produttive dell'area metropolitana Chieti-Pescara andrà a chiudere i lavori, insieme al presidente della Regione Marco Marsilio, intorno alle 17.45