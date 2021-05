Anziani senza farmaci e non vaccinati nelle Rsa: le denunce in Abruzzo / VIDEO

PESCARA. Ci sono anche le strutture abruzzesi per anziani e disabili fra quelle visitate e multate a dai carabinieri del Nas di Pescara nel corso dei controlli effettuati su scala nazionale sulla corretta erogazione dei servizi di cura ed assistenza.

In tre Rsa e cliniche delle province di Pescara e L'Aquila sono stati denunciati il direttore sanitario e i legali rappresentanti per abbandono di incapaci poiché non sarebbero stati loro forniti i servizi previsti e i farmaci essenziali. In particolare, gli ospiti non sarebbero stati accuditi in relazione alle patologie sofferte ed alle loro esigenze fisiologiche e motorie.

A Casalbordino, Monteodorisio e Città Sant'Angelo sono stati segnalati alle rispettive Asl tre legali responsabili di altrettante strutture assistenziali. Nel corso delle ispezioni sarebbero emerse carenze igienico-strutturali ed organizzative: infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto, distacco dell'intonaco dei servizi igienici e delle camere.

Nella Rsa di Monteodorisio, in particolare, i militari in una nota spiegano di aver accertato che quattro anziani ospiti non erano stati sottoposti a vaccinazione al Covid-19. Pertanto hanno contattato il responsabile del servizio Asl che ha a sua volta ha provveduto ad inviare sul posto un medico affinché procedesse alla sooministrazione della prima dose.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video I carabinieri del Nas passano al setaccio la residenza per anziani Controlli su servizi, farmaci, documenti, nelle cucine: e alla fine per alcune strutture scattano le denunce

Il bilancio delle verifiche su scala nazionale è di 572 strutture sanitarie e socio-assistenziali controllate: 141 irregolarità contestate pari al 25% degli obiettivi ispezionati; 197 violazioni penali ed amministrative, per un valore di 43mila euro, 36 segnalazioni alle rispettive Procure e ulteriori 136 alle Autorità amministrative.

Nel corso delle ispezioni militari del Nas hanno rilevato 63 violazioni per inosservanza delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19, riconducibili alla mancata attuazione di protocolli per la prevenzione, delle operazioni di sanificazione ed uso di dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori.

Secondo una nota dei Nas, è emersa in primo luogo la presenza di operatori sanitari e personale addetto alle strutture risultati privi di copertura vaccinale, divenuta obbligatoria da aprile scorso: "Questo fenomeno è stato riscontrato in almeno 42 strutture socio-sanitarie in varie province per complessivi 87 tra infermieri, fisioterapisti, operatori socio-assistenziali e restante personale destinato al contatto diretto con gli anziani".

copyright il Centro