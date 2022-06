Arriva il caldo africano, bollino arancione a Pescara

L'anticiclone Caronte dall'Algeria porterà per almeno 10 giorni temperature africane fino a 43/44 gradi all'ombra. Lo dicono gli esperti che annunciano un'ondata di caldo che investirà anche l'Abruzzo. Il Ministero della Salute, sul portale dei bollettini sulle ondate di calore in Italia, ha previsto il bollino arancione a Pescara nelle giornate di domani e giovedì.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e soprattutto dei soggetti vulnerabili, ovvero anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza.