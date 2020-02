Autostrada, prevista la "Tac" per 28 gallerie abruzzesi

PESCARA. Sono 70 le gallerie del tratto dell'A14, 28 delle quali in Abruzzo, nelle quali sono in corso i controlli di sicurezza. Si tratta del piano della concessionaria Autostrade per l'Italia (Aspi) condiviso con il ministero delle Infrastrutture sull'intera rete autostradale di Aspi dotata in tutto di 587 gallerie e nel quale fra le società di ingegneria alle quali vengono affidati i controlli c'è l'abruzzese Proger.

In una nota Aspi spiega che l'investimento complessivo è di circa 70 milioni di euro e che i controlli vengono effettuati di notte (dalle 22 alle 6) impiegando circa 200 tecnici. Le altre società di ingegneria coinvolte sono: Bureau Veritas, Tecno Lab, Tecno-Piemonte, Gruppo Lombardi, SWS Engineering e RockSoil. La prima fase del piano di sorveglianza è stata avviata lo scorso gennaio, partendo dalle gallerie più datate, realizzate prima degli anni 80, e costruite senza impermeabilizzazione. Questa fase viene conclusa entro marzo e prevede una prima ispezione di tutti i fornici, usando piattaforme per esaminare nel dettaglio lo stato del calcestruzzo, verificare le canaline posizionate e l’ancoraggio degli impianti (come ventilatori, telecamere, portacavi, ecc.).

La seconda fase dei controlli è di tipo strumentale e documentale e prevede l’utilizzo di tecnologie come il “Georadar” e il “Laser Scanner” in modo da effettuare una radiografia della struttura. "Il Georadar", spiega Aspi, " serve anche per individuare lo spessore reale del rivestimento in calcestruzzo. Il Laser Scanner, invece, realizza una sorta di “tac” del fornice, in quanto permette di individuare con assoluta precisione la presenza di punti umidi, restituendo una analisi tridimensionale dell’infrastruttura". Poi inizia la fase di sorveglianza che sarà conclusa entro la fine del 2020.

"Ad oggi", si legge nella nota Aspi, "sono state eseguite verifiche preliminari su 135 gallerie, eseguendo in diversi casi anche le successive attività di lavaggio, controllo con georadar, marcatura e caratterizzazione dei calcestruzzi". Questa la La rete della gallerie di Aspi in corso di monitoraggio; Direzione di Tronco di Genova: 285 gallerie Direzione di Tronco di Milano: 17 gallerie Direzione di Tronco di Bologna: 10 gallerie Direzione di Tronco di Firenze: 113 gallerie Direzione di Tronco di Fiano Romano: 10 gallerie Direzione di Tronco di Cassino: 30 gallerie Direzione di Tronco di Pescara: 70 gallerie Direzione di Tronco di Udine: 52 gallerie