Coronavirus: altri casi quattro casi positivi, tre a Teramo

PESCARA. Si aggiungono quattro nuovi contagiati, in Abruzzo, all'elenco dei postivi al Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Restano 14 i pazienti (numero invariato rispetto all'ultino bollettino) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; uno (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 91 (-3) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

I guariti sono 2.799. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato); 2.799 dimessi/guariti (+7) dei quali 17 che, da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2.775 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 106 (-3). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 127mila 417 test. Del totale dei casi positivi, 257 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+1), 841 in provincia di Chieti (+1), 1.614 in provincia di Pescara (+1), 638 in provincia di Teramo (+3), 27 fuori regione, mentre per 0 casi (-2) sono in corso verifiche sulla provenienza.