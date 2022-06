Da Chieti a Crecchio, tre giorni per scoprire i tesori d'Abruzzo

Fine settimana dedicato interamente all’archeologia oggi, domani e domenica nell’ambito delle Giornate dell’archeologia in Europa. Anche quest’anno la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle province di Chieti e Pescara aderisce con visite guidate gratuite a musei e aree archeologiche. “Questi tre giorni rappresentano l'occasione per sensibilizzare e avvicinare l’opinione pubblica europea all'archeologia", dice la soprintendente Cristina Collettini, "e la Sabap di Chieti e Pescara contribuisce con le proprie iniziative”. Questo il calendario delle visite guidate, diviso per giornate.

OGGI: a Chieti visita guidata gratuita alle Terme romane dalle 16 alle 19.

DOMANI: a Montenerodomo visita guidata gratuita al museo e all’area archeologica di Iuvanum dalle 10 alle 14; a San Salvo visita guidata gratuita al museo civico e all’area archeologica “Porta della terra” dalle 17 alle 20; a Lanciano visita guidata gratuita al polo museale S.Spirito dalle 17 alle 20; a Manoppello visita guidata gratuita alla Villa Romana dalle 9 alle 12.

DOMENICA: a Crecchio visita guidata gratuita al museo dell'Abruzzo bizantino ed altomedievale dalle 10 alle 13.