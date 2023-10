Decisa la data delle elezioni regionali, si vota il 10 marzo

PESCARA. L'Abruzzo al voto il 10 marzo 2024. La data è stata decisa ed è ufficiale dopo le titubanze dei giorni scorsi quando erano state bocciate le prime tre ipotesi fra le quali, appunto, anche quella del 10 marzo.

Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, a cui spetta la decisione di concerto con il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, aveva proposto in alternativa nell'ordine il 17 marzo e il 24, tutte date che non avevano raccolto il favore della maggioranza delle Regioni che l’anno prossimo dovranno tornare al voto. Di qui il ritorno alla prima ipotesi del 10 marzo, che è poi passata.

Sono in corso contatti con il governo per verificare la possibilità di estendere anche nel 2024 la deroga, già concessa nel 2023, per poter votare anche di lunedì 11 marzo. La prossima settimana i presidenti Marsilio e Sospiri vanno dal presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Fabrizia Ida Francabandera, per formalizzare la procedura così come previsto dallo Statuto.