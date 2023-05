E' Cristina la più bella d'Abruzzo, ha 18 anni ed è di Ortona

Cristina Yaremchuk, 18enne studentessa di Ortona con la passione per cinema e moda, è la nuova Miss Mondo Abruzzo 2023. Ieri a Bucchianico c'è stata la finale regionale del concorso. Ospite della serata è stata Julia Fuschi, vincitrice di Miss Mondo Abruzzo 2022, che ha presieduto anche la giuria composta da Alexandra Butu, Baka D’Orazio, Dante Cianciosi, Francesco Topini, Morena Fezza, Moira D’Agostino, Antonio Giuliani, Andrea D’Arielli e Francesco Di Mascio.

Oltre alla vincitrice assoluta, i giurati hanno dovuto selezionare le prime sei semifinaliste che andranno a rappresentare l'Abruzzo alla finale di Gallipoli, da martedì 30 maggio fino all'11 giugno. Alla semifinale nazionale oltre a Cristina ci saranno anche Fabiana Gargarella (18 anni) di Lanciano, Nataliya Dyedkova (17) di Pescara, Tresi Meta, (17) di Lanciano.

Per il Molise gareggeranno Valentina Morelli, 20 anni di Colli a Volturno (Isernia) e Desireè Collini, 16 anni di Termoli (Campobasso).

Ieri sono state assegnate anche le fasce di Miss Mondo Gil Cagnè ad Anna Galasso, 18 anni, di Isernia, e Miss Mondo Caroli Hotel, vinta da Illiana Milillo, 19 anni, di Montesilvano. Riconoscimenti con attestati per l’eleganza a Marta Porreca, 24 anni di Termoli (Campobasso), per il Cinema ad Aurora Buonvivere, 17 di Pescara, per la fotogenia a Giada Egler, 17 di Castel Frentano, e infine per la Miss Teenager a Giovanna Ranieri, 14 anni di Guardiagrele.