Ecco il piano di Salvini: «Abruzzo porta per il sud»

CHIETI. L’Abruzzo come porta del Sud per sfondare anche nel Meridione. «Ma io sono un testone e voglio tornare al governo», avverte Matteo Salvini, «è ora di dire basta: questo governo litiga su tutto, anche su quanto zucchero mettere nel caffè. Prima si vota e meglio è, poi le riforme serie le facciamo noi». Il capo della Lega annuncia il suo piano durante un’altra visita a Chieti, la seconda in appena 61 giorni: l’ex ministro dell’Interno vuole mettere le mani sulla città nonostante i veti degli alleati e riprendere la scalata verso il governo.

Salvini, la Lega vincerà anche al Sud?

«La settimana scorsa sono stato in Calabria dove la Lega non si era mai presentata prima mentre ora è entrata in Regione con 4 consiglieri regionali; altri 4 ne abbiamo in Sicilia; governiamo la Basilicata, il Molise, la Sardegna e l’Abruzzo. Ora dobbiamo fare il nostro esordio anche in Puglia e in Campania e non vedo l’ora che arrivi questo momento».

Era stato in città il 22 dicembre scorso per annunciare la candidatura a sindaco di Fabrizio Di Stefano ed è già tornato: le piace particolarmente Chieti o c’è un altro motivo?

«Sono contento che qualcuno si stupisca del fatto che il segretario del primo partito italiano torni due volte a Chieti in poco tempo ma bisogna abituarsi: ci tornerò ancora, come tornerò ad Avezzano e anche a Pescara perché la Lega fa la differenza prima e soprattutto dopo le elezioni. Chieti è una città con delle potenzialità enormi dal punto di vista culturale, turistico, commerciale e industriale che però, negli ultimi anni, non ha avuto la spinta che avrebbe meritato. Noi lavoriamo per compattare tutto il centrodestra».

