Edifici storici, chiese, caserme: i tesori sconosciuti dell'Abruzzo / L'ELENCO

PESCARA. Sono 32 le aperture di edifici pubblici e privati, luoghi di culto e militari e percorsi naturalistici in 11 borghi con le quali l'Abruzzo è protagonista delle Giornate Fai (Fondo ambiente italiano) di Primavera, l'evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico su scala nazionale in programma sabato 25 e domenica 26 marzo. E' l’occasione per scoprire luoghi in genere sconosciuti e non aperti al pubblico. Tesori di storia, arte e natura che, grazie a delegazioni e ciceroni volontari del Fai, in collaborazione con istituzioni locali e privati, diventano visitabili a contributo libero (a partire da 3 euro - utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione).

In Abruzzo sono luoghi incantevoli del patrimonio culturale e paesaggistico di Chieti, Fossacesia, Rocca San Giovanni, Ortona,Tollo, Pollutri, Ocre, Tagliacozzo, Corfinio, Bolognano e Civitella del Tronto.

“In questa edizione offriamo una scelta quanto mai ampia: in particolare ci sarà la possibilità di visitare borghi e città, edifici pubblici e privati, luoghi di culto e militari, ma anche fare percorsi naturalistici e urbani, nelle aree montane e collinari fino ai porti e ai trabocchi sul mare”, spiega il presidente del Fai Abruzzo e Molise, Roberto Di Monte.

"Una regione come la nostra, deve andare oltre il turismo di massa e promuovere tutte quelle iniziative che incentivano un turismo culturale consapevole e sostenibile", aggiunge il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Santangelo .

L’elenco delle 32 aperture nei 11 borghi e città d’Abruzzo

Il Fai raccomanda di controllare sul sito i giorni e gli orari di apertura prima della visita e se è necessaria la prenotazione. Verificare anche sul sito anche eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse.

Aperture a cura della delegazione Fai di Chieti:

Caserma Rebeggiani: dal tempo di guerra al tempo di pace storia del “Corfinio” e di uno stile di vita tra 800 e 900 (ingresso esclusivo iscritti fai)

Aperture a cura della delegazione Fai di Lanciano:

Fossacesia (provincia di Chieti) :

I palazzi dei 7 portoni

Il paesaggio dell'abbazia

Il sentiero di Venere e degli abati

Rocca San Giovanni (provincia di Chieti) :

Dal borgo ai trabocchi

I palazzi nel borgo

Il trabocco e la grotta

Aperture a cura del gruppo Fai di Ortona:

Ortona (provincia di Chieti):

Il porto: possibili sviluppi ecosostenibili

Trekking urbano con il naso all'insù: rione Terranova

Trekking urbano con il naso all'insù: rione Terravecchia

Tollo (provincia di Chieti):

Villa romana del feudo antico di Tollo

Aperture a cura della delegazione Fai di Vasto

Pollutri (provincia di Chieti):

Arte, storia e fede: palazzo Di Girolamo, culto di San Nicola

Dall'uva al vino: alla cantina "San Nicola": l'enologo racconta

Le meraviglie di palazzo D'Agostino e l'arte del presepe

Palazzo del re e la chiesa incompiuta: l'arte e la storia

Palazzo D’Ippolito, magie del ricamo, il culto di San Rocco

Visita speciale a palazzo D'Agostino: la cappella di San Nicola (ingresso esclusivo iscritti Fai)

Visita speciale a Palazzo del Re: la dimora senza tempo (ingresso esclusivo iscritti Fai)

Aperture a cura della delegazione Fai di L'Aquila:

Ocre (provincia di L'Aquila):

Convento di Sant'Angelo

Aperture a cura della delegazione Fai della Marsica:

Tagliacozzo (provincia di L'Aquila):

Tagliacozzo celata tra potere e palazzi

Villa bella: ex casa dei Balilla e delle piccole italiane

Aperture a cura del gruppo Fai Sulmona - Tre Valli:

Corfinio (provincia di L'Aquila):

Corfinio il borgo dove l'Italia nacque

Cattedrale di San Pelino e oratorio di Sant'Alessandro

Aperture a cura della delegazione Fai di Pescara:

Bolognano (Provincia di Pescara):

Cascata della cisterna

Grotta scura nel canyon dell'Orta

L'arte contemporanea nei vicoli del borgo

L'arte in cantina – Cantina Zaccagnini

Piccolo borgo medioevale di Musellaro

Aperture a cura della delegazione Fai di Teramo:

Civitella del Tronto (provincia di Teramo) :

Abbazia Santa Maria in Montesanto

Il borgo incastellato tra storia e arte

Eremo e grotta di Sant'Angelo

FONDO AMBIENTE ITALIANO: Fino al 2 aprile 2023 si può sostenere la missione del Fai donando con un sms o una chiamata da rete fissa al numero 45584.