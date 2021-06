Giornalismo in lutto, è morto Celestini

PESCARA. L'Abruzzo perde una delle sue voci più belle e profonde. Un giornalista che, come insegnava Montanelli, sapeva dare tono e colori alle parole, con enfasi ed eleganza. Fausto Oddone Celestini è morto all'età di 93 anni lontano dal giornalismo di oggi, sempre più strillato su carta e web. Lui era e rimane sempre nel ricordo dei colleghi un giornalista composto che sapeva avvicinarsi ed affrontare le notizie con garbo, riportandole con quanto bastava.

Un professionista vecchia maniera. Ha fatto parte della squadra Rai che mise su la testata giornastica regionale di via De Amicis sotto la direzione dello storico caporedattore Giuseppe Mori. Erano gli anni '80, successivamente Celestini dal 1987 al 1993, accompagnò la piena maturazione dell'informazione regionale della Rai diventandone il capo redattore.

"Una persona colta e attenta alle continue trasformazioni della società, Celestini ha coltivato i suoi interessi anche nell'Accademia della cucina, di cui fu fondatore della delegazione pescarese, e nel Rotary club", ricorda il Sindacato giornalisti abruzzesi che, insieme all'Ordine regionale, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Celestini spesso e volentieri andava in video a leggere il telegionale con un "papillon" al posto della cravatta. Non per farsi notare, ma come segno di rispetto verso gli ascoltatori perché anche la "farfalla" la sceglieva sobria. In Rai ricordano ancora con piacere le riunioni di redazione nell'ufficio di Mori a cui Celestini partecipava con penna e blocknotes in mano insieme ai giornalisti che hanno scritto quel periodo pionieristico dell'informazione in Abruzzo. Come Domenico Logozzo, "Cicci Petrarca", Domenico Santarelli e via via i più giovani che oggi a loro volta sono arrivati alla pensione.

Fausto Oddone Celestini era presidente onorario della sezione abruzzese dell’'Unione nazionale giornalisti pensionati.

Il Centro si unisce all'abbraccio affettuoso di tutti i colleghi e in particolare al figlio Marcello.

I funerali sono in programa domani 1 luglio alle 10,30 nella chiesa Del Rosario, in via Cavour.

