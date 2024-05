Gratis l'inserto lavoro del Centro: architetti, geometri, addetti vendite

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 14 maggio insieme al quotidiano, ci sono 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo in una grande catena di negozi, in un'azienda che si occupa di edilizia ecerca nuove figure e nella logistica a San Salvo.

Sono richiesti anche camerieri, cuochi, portieri per hotel con assunzioni a Vasto, Montesilvano, Teramo, Città Sant’Angelo. Fisioterapisti a Pescara, impiegati a Penne e Villa Celiera.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero e i concorsi pubblici. Il presonale richiesto per l'estate e i concorsi previsti in Abruzzo per la scuola con il personale Ata e nei servizi. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.

E sempre sul lavoro c'è Traguardo Lavoro, la trasmissione - in sinergia con il quotidiano il Centro - che si occupa di opportunità, concorsi pubblici, richieste, formazione e orientamento e che va in diretta su Rete8. Traguardo Lavoro rimane sui canali YouTube di Rete8.