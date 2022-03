Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: centinaia di posti per l'estate

PESCARA. L'Inserto Lavoro del Centro torna puntuale martedì 22 marzo in edicola. Gratis 6 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina dell'inserto è dedicata ai posti per l'estate, centinaia di opportunità nel turismo in generale, e in particolare nelle attività di ristorazione e negli stabilimenti balneari.

Nel settore pubblico spazio ai concorsi di Tua - la società regionale unica dei trasporti in Abruzzo - per autisti, macchinisti e impiegati e della Provincia di Teramo. Sempre in Abruzzo le selezioni aperte anche alle Poste Italiane per consulenti finanziari e in una grande azienda che ha sedi a Città Sant'Angelo ed Avezzano.

Occhio alla scadenze per entrare nelle Forze armate con i corsi per allievi marescialli (Esercito, Aeronautica, Marina e Carabinieri).

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.