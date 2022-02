Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: i posti in Abruzzo nella ristorazione e nel pubblico

E' puntuale in edicola l'Inserto Lavoro del Centro. Martedì 1 marzo, gratis con il quotidiano, 6 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti. La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo nella ristorazione e nel settore pubblico. Una nota catena di fast food assume personale a Chieti, Avezzano e L'Aquila. Nel settore pubblico diversi i profili e i contratti per diplomati e laureati nell'Uffcio per la ricostruzione che opera a L'Aquila.

Tante poi le richieste per addetti vendite a San Giovanni Teatino, Chieti e L'Aquila. E poi i profili legati all'Informatica, assistenti sociali in 9 comuni del Teramano, e autisti per bus e pullman a Teramo.

Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità per avviare la carriera nell'Esercito, nella guardia di finanza e nei carabinieri, il concorso per 300 posti nei vigili del fuoco. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.