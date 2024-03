Gratis l'inserto Lavoro del Centro: informatici e ruoli tecnici in polizia e carabinieri

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 5 marzo, all'interno del quotidiano, lcentinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata ai concorsi per entrare in polizia e carabinieri con ruoli tecnici: piscologi, ingegneri, medici, veterinari, fisici nell'Arma; diplomati appassionati del digitale e dell'informatica in generale per diventare esperti di cibernetica nella polizia di Stato.

In Abruzzo continuano ad essere tante le richieste di personale nel turismo, nella ristorazione e nei supermercati. Selezioni a Giulianova, Tortoreto, Castelnuovo e Marsica. Richiesti anche parrucchieri ad Alba Adratica e addetti al verde a Vasto.

Quindi le opportunità per italiani all'estero, i tirocini d'inclusione a Pescara, i concorsi nella guardia di finanza. Due le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con le tabelle aggiornate sui principali concorsi pubblici nella regione e e le richieste di chi cerca lavoro.

E sul lavoro ogni lunedì (ore 20,25) c'è l'appuntamento in tv con Traguardo Lavoro, in diretta su Rete8: trasmissione in sinergia con il quotidiano il Centro che si occupa di opportunità, concorsi pubblici, richieste, formazione e orientamento in particolare in Abruzzo e Molise.