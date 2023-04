Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: ingegneri, commessi e istruttori di sport

Appuntamento in edicola con l'Inserto Lavoro del Centro. Martedì 25 aprile all'interno del quotidiano 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata alle richieste in Abruzzo (pubblico e privato) di ingegneri, commessi e istruttori di sport nella grande distribuzione, dei servizi e della meccanica.

Selezioni ad Atessa, L’Aquila, Giulianova, Francavilla, Tortoreto, Carsoli e Pescara.

Le opportunità proseguono con le offerte di lavoro per impiegati, cuochi, operai specializzati,

estetiste e corrieri a L’Aquila, Giulianova, Ortona e Pescara. Magazzinieri a Sambuceto, banconisti ad Alba Adriatica.

I concorsi pubblici di Comuni, Università e istituzioni, le scuole militari e i corsi gratuiti finalizzati ad assunzioni per diventare operatori dell’industria agroalimentare.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.