Gratis l'inserto Lavoro del Centro: le richieste di personale in Abruzzo

PESCARA. I posti nella ristorazione, le richieste di personale per l'estate, i concorsi nel settore pubblico e i profili aperti nelle industrie. E' tutto nell'inserto Lavoro del Centro che, come ogni martedì, è in edicola gratis con il quaotidiano. Un appuntamento di riferimento per coloro che cercano occupazione e/o si vogliono rimettere in gioco. Sono 5 pagine di offerte, date e scadenze, opportunità per italiani all'estero e le richieste di personale depositate nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo.

La copertina è dedicata alle opportunità di Poste Italiane negli uffici abruzzesi, ai posti negli uffici periferici dell'Istituto nazionale di statistica e nelle aziende edili impegnate nella ricostruzione post sisma. Tanti gli addetti vendite richiesti dalle grandi catene di negozi, impiegati nella società regionale unica dei trasporti abruzzesi e nella Asl di Pescara, e in una grande industria con sedi a Silvi, Città Sant'Angelo e Pescara. E poi i concorsi per entrare nelle Forze armate e 100 posti per laureati nell'Agenzia delle Entrate. Infine la consueta tabella con le richieste di lavoro da parte dei lettori.