Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: opportunità alle Poste e nel Turismo

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 9 aprile, all'interno del quotidiano, 5 pagine con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo negli uffici di Poste Italiane e nel settore turistico con tanti profili aperti da parte di una grande catena di hotel e villaggi. Richiesti anche addetti alle vendite, personale per hotel, autisti e teleoperatori con le selezioni a Chieti, Tortoreto e in aziende di Pescara. Segretaria a Elice, salumiera a Pineto e barista a Sambuceto.

Tante anche le opportunità per all'estero con richieste di personale italiano. Quindi la tabella sui concorsi pubblici, le opportunità nelle carriere militari (Esercito e Carabinieri forestale). Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.

E le offerte e le richieste di lavoro continuano in tv con Traguardo Lavoro, la trasmissione che va in diretta ogni lunedì (ore 20,25) su Rete8.