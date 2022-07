Gratis l'inserto Lavoro del Centro: personale per fast food e nei negozi

L'Inserto Lavoro del Centro torna puntuale martedì 5 luglio in edicola. Gratis 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo nella ristorazione veloce con posti a Giulianova, L'Aquila e Pescara e nei negozi a Chieti Scalo, Pescara, Città Sant’Angelo, L’Aquila, Teramo e Colonnella.

Richiesti tanti magazzinieri, a San Salvo in particolare in vista dell'apertura di Amazon, e continua la ricerca di personale di sala, cuochi e camerieri per stabilimenti balneari, alberghi e ristranti.

Nel settore pubblico spazio ai concorsi per diplomati per entrare in polizia con il ruolo di allievi tecnici. Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine con le richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Infine lo spazio dedicato ai lettori che cercano lavoro.