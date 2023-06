Gratis l'Inserto lavoro del Centro: personale per le grandi catene commerciali

Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 20 giugno, all'interno del quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo nelle grandi catene commerciali e della ristorazione veloce con selezioni a San Giovanni Teatino, Avezzano, L’Aquila, Chieti; Lanciano, Atessa, Rocca San Giovanni, Martinsicuro, Cepagatti, Ortona e Vasto.

Le Poste cercano ingegneri alle Poste, a L’Aquila e per studi a Castel di Sangro sono richiesti architetti, geometri e addetti vendita. Personale da cucina a Francavilla, un radiologo a San Salvo. In Molise assunzioni nel settore digitale.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e ai concorsi pubblici aperti in questo periodo in Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.