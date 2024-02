Gratis l'inserto Lavoro del Centro: posti nei negozi, nel pubblico e nella logistica

Appuntamento puntuale in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 20 febbraio, all'interno del quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata ai profili aperti in Abruzzo in diversi settori: per catena di negozi a Chieti e Teramo, nel ramo pubblico con la Provincia dell'Aquila e nei servizi all'industria, in particolare nella logistica, con assunzioni a San Salvo e San Giovanni Teatino.

Tanti i posti da coprire nel turismo e nella ristorazione: l’Abruzzo alla ricerca dei profili per l’estate con le offerte di lavoro da Teramo a tutta la Costa dei Trabocchi. E poi meccanici a Lanciano, personal trainer a Spoltore.

Nell'inserto anche le opportunità per italiani all'estero, i concorsi pubblici, le opportunità nelle carriere militari, per entrare da commissari in polizia e nei carabinieri. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro. E offerte e richieste di lavoro continuano in Tv con la trasmissione Traguardo Lavoro in diretta su Rete8 ogni lunedì alle ore 20,25.