Gratis l'inserto Lavoro del Centro: posti nell'industria, nella formazione e nelle vendite

Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 26 marzo, all'interno del quotidiano, 5 pagine con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo nell'industria, nel commercio e nella formazione con assunzioni a Città Sant'Angelo, San Giovanni Teatino e contratto per ricercatori a L'Aquila. Richiesti: personale di sala, portalettere, gelatai e autotrasportatori con le selezioni di Poste Italiane, e assunzioni a Francavilla, Vasto e Avezzano. Addetti vendita a Pescara e L’Aquila, receptionist a Tortoreto Tante anche le opportunità per italiani all'estero.

Offerte e richieste di lavoro continuano in tv con la trasmissione Traguardo Lavoro in diretta su Rete8 ogni lunedì dalle ore 20,25. La trasmissione è in sinergia con il Centro ed è diretta da Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino.

Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e a tutti i concorsi pubblici aperti in questo periodo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.