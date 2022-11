Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: posti nell'informatica, edilizia e turismo

Puntuale l'appuntamento in edicola con l'Inserto Lavoro del Centro. Martedì 22 novembre all'interno del quotidiano 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata alle attuali opportunità in Abruzzo in diversi settori: nel turismo, con le selezioni in hotel-residence di Giulianova, nell'industria con azienda innovativa di Città Sant'Angelo che ha diversi profili aperti e nell'edilizia con gruppo di impiantistica che assume elettricisti, idraulici ecc.

E poi tante richieste per personale di sala, pizzaioli, magazzinieri, addetti alle vendite.

Nel settore pubblico da segnalare i concorsi Inps anche per le sedi in Abruzzo e della Corte dei Conti.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.