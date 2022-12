Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: posti nella Sanità, nei discount e in multinazionale

Appuntamento puntuale in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 27 dicembre all'interno del quotidiano 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo nella Sanità pubblica con 53 posti di assistenti amministrativi, nel settore del commercio con una multinazionale e nella grande distribuzione organizzata (discount). Assunzioni a San Giovanni Teatino, L'Aquila, Avezzano, Carsoli, Canzano, Chieti e Pescara. E poi i profili che sono richiesti per hotel, ristoranti, aziende multinazionali, e imprese sempre a Pescara e a Città S.Angelo, Giulianova, Tortoreto, Montesilvano.

La tabella con tutti i concorsi pubblici in corso in Abruzzo con scadenze, requisiti e incidirizzi di riferimento.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.