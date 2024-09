Gratis l'inserto Lavoro del Centro: richiesti impiegati, autisti e personale per hotel

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 1ottobre insieme al quotidiano, ci sono 4 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

In Abruzzo sono richiesti impiegati d’ufficio, autisti di scuolabus e personale per hotel. Selezioni a Pescara, Campo Felice e concorso a Navelli

Addetti confezionamento a Treglio, venditori a Chieti.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Spostato il termine delle candidiature per operatori volontari del Servizio civile digitale; avviso pubblico del Comune di Pescara per un progetto nel Sociale.

Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.