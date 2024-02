Gratis l'inserto Lavoro del Centro: selezioni nei grandi gruppi e alla Regione

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 27 febbraio, all'interno del quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle opportunità nelle grandi industrie, nel settore dell'assistenza sanitaria e nel pubblico. Selezioni a Pescara e Spoltore, richiesti infermieri e segretarie back office in Abruzzo e Molise e concorso della Regione Abruzzo per posti a Pescara.

Richiesti anche magazzinieri, operai, commessi, pizzaioli e camerieri con assunzioni a Pescara, Chieti e alla Amazon di San Salvo. Poste Italiane cerca categorie protette, baristi a Giulianova Tante anche le opportunità per italiani all'estero.

Il punto della situazione nei concorsi pubblici con scadenze e contatti, le opportunità nelle carriere militari e per entrare in polizia e e nei carabinieri. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.

E sul lavoro ogni lunedì (ore 20,25) c'è l'appuntamento in tv con Traguardo Lavoro, in diretta su Rete8: trasmissione in sinergia con il quotidiano il Centro che si occupa di opportunità, concorsi pubblici, richieste, formazione e orientamento in particolare in Abruzzo e Molise.