Green pass, da mercoledì scattano i nuovi obblighi

Green pass obbligatorio per scuole, treni, navi e aerei e tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. E' questa la grande novità a partire da mercoledì 1° settembre. Il ministero dell’Istruzione ha anche chiarito i dubbi sulle modalità di controllo del certificato verde per il personale scolastico.

Dal 1° settembre, solo chi ha il Green pass può spostarsi in aereo. Stesso discorso vale per le navi e i traghetti interregionali (ad esclusione di quelli che collegano lo Stretto di Messina), mentre tra circa sei giorni scatta l’obbligo di Green pass anche per gli insegnanti e il personale tecnico delle scuole (che in Abruzzo riaprono il 13 settembre, salvo imprevisti). Nelle università, oltre ai docenti e al personale tecnico-amministrativo l’obbligo di Green pass è stato esteso anche agli studenti. Sui mezzi di trasporto pubblico tocca ai controllori la verifica del Green pass.

ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA