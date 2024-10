I treni regionali diventano verdi come l'Abruzzo regione verde d'Europa

PESCARA. Treni locali verdi nella regione verde d'Europa. Trova una facile coincidenza con l'Abruzzo ile nuove livree che il Gruppo Fs ha voluto dare ai regionali di Trenitalia. Colore verde e linee morbide e pulite, per dare l'idea di un approccio il più possibile semplice, pulito e secondo le attuali tendenze orientate alla sostenibilità. Il nuovo brand è stato chiamato semplicemente (e senza alcun volo fantasioso) "Regionale" ed è stato presentato a Roma anche per le altre regioni alla stazione di Roma Ostiense dall’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi.

Un tratto distintivo che, secondo i manager Trenitalia, vuole rafforzare l’attenzione del Gruppo FS verso pendolari, studenti, lavoratori e turisti.

Il contratto di servizio tra Trenitalia e la Regione Abruzzo ammonta a 846,1 milioni di euro e ha una durata decennale (2023-2033). I treni di ultima generazione già in circolazione sulle linee abruzzesi sono 16: 5 Jazz, 4 Pop e 7 Swing. Altri cinque nuovi treni Pop 2.0 a 4 casse è prevsito che entrino in servizio entro il 2026. E gli investimenti complessivi previsti dal contratto di servizio per l’acquisto di materiale rotabile sono pari a 33,37 milioni di euro.

Per celebrare il nuovo Regionale l’appuntamento è fissato nelle giornate del 4 e 5 ottobre, al Parco Schuster di Roma, con il Rebel Revolution Fest, iniziativa tra musica e spettacolo, in collaborazione con RTL 102.5 e Radio Zeta.