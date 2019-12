Il Centro regala l'inserto Sci Abruzzo / PROMO VIDEO

PESCARA. Torna in edicola "Sci Abruzzo - Vivere la montagna d'inverno" l'inserto speciale del Centro con informazioni e consigli utili per vivere al meglio la stagione invernale sulle montagne abruzzesi. L'appuntamento è per martedì 24 dicembre, gratis per tutti i lettori del Centro.

L'inserto speciale Sci Abruzzo - Vivere la montagna d'Abruzzo in regalo con Il Centro Mercoledì 24 torna gratis in edicola la nuova edizione della guida con informazioni e consigli utili per vivere al meglio la stagione invernale

Una utile guida su dove andare in montagna in Abruzzo, quanto si spende, le mappe della stazioni sciistiche. E poi come prepararsi alla stagione, i talenti dello sci abruzzese e, per chi non scia, le indicazioni sull'artigianato, arte e cultura tra i borghi.

La presentazione dell'inserto è avvenuta a Ovindoli alla presenza dell'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo, dei sindaci Francesco Di Donato (Roccaraso) e Simone Angelosante (Ovindoli)

e di Giancarlo Bartolotti, patron degli impianti di Monte Magnola.