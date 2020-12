Il libro sulle ricette di Capodanno in regalo con il Centro / PROMO VIDEO

“Veglione a casa tua”, è questo il nuovo libro in regalo, pensato per tutti i lettori del quotidiano il Centro in edicola lunedì 28 dicembre. Un nuovo omaggio, pensato in chiave pratica, per chi è affezionato alle nostre iniziative; 30 ricette per accogliere al meglio il 2021, e per farlo in casa, nel pieno rispetto delle regole.

GUARDA IL PROMO VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il libro sulle ricette del Veglione in regalo con il Centro Lunedì 28 dicembre gratis con il quotidiano in edicola: "Il Veglione a casa tua"

Sarà un veglione sicuramente diverso, ma nulla potrà togliere il piacere della tavola e della famiglia, anche se in numero ristretto. Le ricette sono pensate per creare un menu completo, gustoso, elegante, in parte tradizionale ed in parte innovativo, ma sempre con il solito fil rouge: la semplicità.

I piatti proposti in questo libro offrono spunti originali, ma senza complicazioni eccessive, per poter consentire di replicare queste preparazioni senza alcuna difficoltà. E poi la cucina attrae sempre di più, è innegabile.

E' per questo motivo che dal 4 gennaio le grandi firme della ristorazione abruzzese, coloro che hanno scritto pagine importanti della storia gastronomica di questa regione, saranno le protagoniste del nuovo progetto editoriale del quotidiano il Centro: “La cucina d’autore”, ogni lunedì, mercoledì e giovedì, delle pratiche schede con raccoglitore in regalo per tutti i lettori.