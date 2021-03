Il treno veloce resta senza fondi /GUARDA IL VIDEO

SULMONA. Il Recovery fund non sarà un’opportunità per la Roma- Pescara? I milioni di euro che l’Europa è pronta a dirottare su importanti progetti per il rilancio dell’economia italiana non saranno destinati, non in misura maggiore di quelli già previsti e annunciati lo scorso anno, all’atteso rilancio della linea ferroviaria.

A denunciarlo è Franco Iezzi, presidente dell'associazione Ars che in più occasioni si è occupato di questo progetto strategico per l’Abruzzo intero. "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, redatto in inglese e già pronto, è all'esame delle competenti commissioni parlamentari», ha commentato il presidente dell'associazione Ars Iezzi, «è vero che tra le opere previste c'è anche la linea ferroviaria Roma-Pescara, ma per essa si prevede un misero finanziamento di soli 620 milioni di euro, proventi del vecchio contratto di programma ministero Infrastrutture e Rete ferroviaria italiana, rispetto ai 6,4 miliardi di euro previsti per l’intera opera e quindi nessun nuovo apporto di risorse proveniente dal Recovery fund". (e.b.)

