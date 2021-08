In Abruzzo 104 contagi e altri 4 ricoveri

ABRUZZO. Oggi si registrano 104 nuovi positivi al Covid-19 e nessun nuovo decesso. Dal report dell'assessorato regionale alla Sanità emerge che i nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 87 anni: 27 sono residenti in provincia dell'Aquila, 21 in quella di Chieti, 42 in provincia di Pescara e 15 in quella di Teramo.

Sono stati eseguiti 2.815 tamponi molecolari e 5.537 test antigenici. Non si registrano decessi, mentre sono 72.972 i guariti (+68 rispetto alla giornata di ieri), 1.970 attualmente positivi (+36 rispetto a ieri ). Sono 50 i ricoverati in area medica (+2), 5 in terapia intensiva (+2) e 1.915 in isolamento domiciliare (+32) e sono monitorati dalle Asl.