In Abruzzo 19 nuovi casi positivi, i ricoveri tornano a salire

PESCARA. Sono 19 i nuovi casi positivi (di età compresa tra 3 e 81 anni) registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Sono stati eseguiti 2.079 tamponi molecolari e 6.787 test antigenici. Nessun deceduto. I dati sono come al solito dell'assessorato regionale alla Sanità.

Invariato il numero complessivo dei guariti/dimessi (7.7581) dall'inizio della pandemia. Sale (+19) il numero degli attualmente positivi (1494). Aumentano (+3) i ricoverati in area medica (49), e di un caso anche il numero di coloro che sono in terapia intensiva (6). In crescita (+15) anche il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare (1439). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (10), Chieti (2), Pescara (1), Teramo (6).