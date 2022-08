In Abruzzo 962 dimessi/guariti, 955 positivi e 4 morti

PESCARA. Sono 955 i casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 533.971 (dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto duplicato).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 3.619 (del totale dei deceduti in data odierna, due della Asl dell’Aquila fanno riferimento ai giorni passati).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.404 tamponi molecolari (2.447.779 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.079 test antigenici (4.228.156). Pertanto l'indice di positività scende al 17,4%.

I dati sono come di consueto dell'assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 505.029 dimessi/guariti (+962 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.323 (-11 rispetto a ieri).

Di questi, 177 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 107.749 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+201 rispetto a ieri), 152.585 in provincia di Chieti (+230), 124.272 in provincia di Pescara (+288), 128.985 in provincia di Teramo (+222), 11.719 fuori regione (+39) e 86.661 (-25) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.