In Abruzzo in 193mila non hanno il Green pass

PESCARA. In Abruzzo sono in 114.861 coloro che hanno dai 20 ai 59 anni - età lavorativa - e non hanno fatto neppure una dose di vaccino contro il Covid. Di conseguenza, a partire da domani, quando il Green pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, sono decine di migliaia coloro che ogni giorno devono sottoporsi a tampone per ottenere la certificazione.

Anche in Abruzzo, come nel resto d’Italia, il Green pass obbligatorio sul lavoro non ha avuto gli effetti sperati: nelle ultime settimane le somministrazioni hanno registrato solo un lieve incremento.

I numeri sulle vaccinazioni in Abruzzo sono forniti da OpenData e riportati dal Sole 24 Ore: secondo le proiezioni, inoltre, l’Abruzzo raggiunge l’immunità di gregge (l’80% della popolazione vaccinate) proprio domani quando scatterà l’obbligo del Green pass.

I NO PASS. Sono 193.209 in totale i non vaccinati in Abruzzo. Guardando alle fasce d’età, sono 36.439 i non possessori del Gren pass tra i 40 e i 49 anni. Tra i 30 e 39 anni sono 30.480 coloro che non hanno ricevuto nemmeno una dose; 32.003 quelli tra i 50 e i 59 anni. E ancora: i non vaccinati tra i 12 e i 19 anni sono 27.217; tra i 20 e i 29 anni sono 15.939; tra i 60 e 69 sono 18.902; tra i 70-79 sono 13.619 e gli over 80 non vaccinati sono 18.610.

I VACCINATI. Tra le fasce di popolazione in età lavorativa, la copertura più estesa riguarda quella 50-59 anni: l’80,95% della platea è completamente vaccinato. Seguono quella 20-29 anni (80,75%), quella 40-49 anni (75,77%) e quella 30-39 anni (72,85%). Complessivamente, in Abruzzo, la copertura ha raggiunto il 79,8%: a questi ritmi, secondo le proiezioni, l’obiettivo dell’80% verrà raggiunto proprio il 15 ottobre.