In Abruzzo le terze dosi superano quota 50mila: 3mila in un solo giorno

PESCARA. Sono oltre 50mila le terze dosi di vaccino contro il Covid-19 fino ad oggi somministrate in Abruzzo. Raggiunto un altro record assoluto nella corsa contro il tempo per i richiami: ieri (martedì 9 novembre) in regione si è sfondata la quota delle oltre tremila dosi aggiuntive inoculate in 24 ore (precisamente 3.197).

La Regione sta seguendo le indicazioni ministeriali. Secondo le stime il grosso della campagna si svolgerà tra dicembre e gennaio, quando le attività verranno aperte agli over 40 e quando per molti saranno trascorsi i sei mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale. Le somministrazioni si svolgeranno, come sta già avvenendo, soprattutto negli hub vaccinali, ma anche nelle farmacie e dai medici di base. La logica seguita, così come stabilito a livello ministeriale, è quella dell'età.

Al momento la campagna per la dose booster è in corso per il personale sanitario, per i pazienti ultrafragili ed ospiti delle Rsa. In tutto sono state somministrate 50.417 terze dosi: over 80, 26.905 somministrazioni; 70-79 anni, 6.405; 60-69 anni, 7.047; 50-59 anni, 3.939; 40-49 anni, 2.813; 30-39 anni, 2.193; 20-29 anni, 1.083; 12-19 anni, 32 somministrazioni.

In Abruzzo, ad oggi, ha completato il ciclo vaccinale (due dosi o vaccino monodose) l'82,8% degli over 12, mentre il 2,5% è in attesa di seconda dose. Resta senza neppure una dose il 14,7% della platea.