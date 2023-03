In Abruzzo nuovi positivi (457) in calo in una settimana, ma attenzione alle reinfezioni

PESCARA. Sono 457 (di cui 159 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 4 e il 10 marzo in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 652.226 (di cui 37.258 reinfezioni). I dati sono contenuti nel consueto report settimanale a cura dell'assessorato regionale alla Sanità.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 41 e 96 anni, di cui 2 risalenti a periodi precedenti e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3.937. Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 638.570 dimessi/guariti (+763 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9.719 (-312 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 69 pazienti (-9 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (+1 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 1.496 tamponi molecolari (2.590.087 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6.944 test antigenici (4.823.997). Del totale dei casi positivi, 131741 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+132 rispetto a venerdì scorso), 187674 in provincia di Chieti (+98), 155723 in provincia di Pescara (+113), 154756 in provincia di Teramo (+110), 13243 fuori regione (+8) e 9089 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.