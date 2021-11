In Abruzzo pensioni di dicembre in pagamento da giovedì

PESCARA. In Abruzzo le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima, veranno accreditate a partire da giovedì 25 novembre per i titolari di un libretto di risparmio, di un contro BancoPosta do una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, carta libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 271 Atm Postamat disponibili in tutta la regione, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Lo fa sapere Poste Italiane che, al fine di evitare assembramenti, comunica che il pagamento delle pensioni in contantii avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica organizzata per cognomi: dalla A alla B giovedì 25 novembre, dalla C alla D venerdì 26 novembre, dalla E alla K sabato mattina 27 novembre, dalla L alla O lunedì 29 novembre, dalla P alla R martedì 30 novembre, dalla S alla Z mercoledì 1° dicembre. La calendarizzazione potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

Gli over 75 che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio.