In Abruzzo salgono a 1055 i nuovi casi, i guariti sono il quadruplo

PESCARA. Sono 1055 (di cui 339 reinfezioni) i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo tra il 15 e il 21 aprile in regione (la scorsa settimana la crescita era stata di 590 nuovi casi), che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 656413 (di cui 38555 reinfezioni). I dati sono contenuti nel bollettino settiamanale a cura dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e (di età compresa tra 81 e 97 anni) e sale a 3955. Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 648647 dimessi/guariti (+4331 rispetto a venerdì scorso). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 3811 (-3281 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 70 pazienti (+2 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (+4 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 2174 tamponi molecolari (2602393 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 8579 test antigenici (4865111). Del totale dei casi positivi, 133399 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+652 rispetto a venerdì scorso), 188767 in provincia di Chieti (+346), 156771 in provincia di Pescara (+289), 155714 in provincia di Teramo (+193), 13372 fuori regione (-26) e 8390 (-399) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.