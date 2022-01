In Abruzzo superati i 50mila positivi: 2.372 casi nelle ultime 24 ore

PESCARA. Con 2.372 casi nelle ultime 24 ore nonostante l'alto numero di tamponi effettuati domenica, in coincidenza con gli screening riservati alla popolazione scolastica, si registra in Abruzzo una leggera discesa della curva dei contagi, anche se i numeri dei positivi restano alti e superano quota 50mila.

In base al bollettino di oggi (lunedì 10 gennaio) dell'assessorato regionale alla Sanità, sono 2.372 (di età compresa tra 1 mese e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 142.916. Dei positivi odierni, 1841 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso, un 45enne della provincia di Pescara, e sale a 2.671. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 89828 dimessi/guariti (+413 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 50.417 (+1957 rispetto a ieri). Nel totale sono compresi anche 40.223 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

314 pazienti (+23 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 25 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 50.078 (+2006 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2995 tamponi molecolari (1784927 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 44506 test antigenici (2110394). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 4,99 per cento.

Del totale dei casi positivi suddivisi per province (sono compresi anche i dati di ieri, comunicati solo oggi dalla Regione) 31.583 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1369 rispetto a sabato), 38.739 in provincia di Chieti (+2219), 33.920 in provincia di Pescara (+1226), 35.309 in provincia di Teramo (+1889), 1818 fuori regione (+145) e 1547 (+150) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Da quanto riferisce l'Ansa, il 45enne deceduto era residente in un comune dell'area metropolitana pescarese ed è morto all'ospedale di Pescara, dove era ricoverato in terapia intensiva, per le conseguenze di una grave polmonite bilaterale dovuta al Covid-19. L'uomo, che non era vaccinato, era risultato positivo una decina di giorni fa. A metà della scorsa settimana il ricovero in ospedale e ieri il decesso. Alla Asl sottolineano che il 45enne era in "buone condizioni di salute e non aveva patologie pregresse", ma la gravissima polmonite non gli ha lasciato scampo, uccidendolo in pochi giorni. Si tratta di una vicenda che "avrebbe sicuramente avuto un epilogo diverso se il paziente fosse stato vaccinato", dicono ancora all'azienda sanitaria, rilanciando l'appello alla vaccinazione.

Nel primo giorno in zona gialla, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto scende al 14% (-1%) per le terapie intensive e sale al 24% (+2%) per l'area non critica, a fronte

di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30%.

Continua ad aumentare anche l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che raggiunge il record di 2.280 (soglia limite 150). Il totale dei nuovi casi accertati nell'ultima settimana è di 29.205: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al +76%. Altissimo il dato degli attualmente positivi, che sono più di 50 mila, pari al 3,9% della popolazione residente in Abruzzo.

A livello territoriale, i numeri più alti sono quelli del Chietino, dove l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 2.473. Seguono il Teramano, con 2.314, e il Pescarese, con 2.044. Chiude l'Aquilano, con 1.733, unico territorio ad avere un'incidenza inferiore a duemila.