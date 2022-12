Influenza, vaccini gratis per tutti

ABRUZZO - La vaccinazione antinfluenzale, su tutto il territorio regionale, sarà estesa gratuitamente a tutte le fasce d’età, non solo dunque a quella già indicate nel piano regionale dello scorso settembre (che la prevedeva per operatori sanitari, donne in gravidanza, over 60 e bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni). La notizia arriva dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

Le somministrazioni per le ulteriori fasce d’età potranno essere richieste ed effettuate esclusivamente negli ambulatori vaccinali delle Asl, secondo modalità organizzative che saranno definite dalle aziende sanitarie e indicate sui rispettivi siti web. «L’alta diffusione dell’influenza nella nostra regione», spiega Verì, «e la concomitante circolazione del Covid, ci hanno spinto ad allargare la platea delle vaccinazioni antinfluenzali gratuite. Questo sia per rafforzare la protezione ed evitare complicanze relative ad un virus influenzale quest’anno particolarmente aggressivo, sia per semplificare la diagnosi e la presa in carico differenziata de casi sospetti”. La campagna antinfluenzale nella nostra regione si concluderà il 31 marzo prossimo. L'influenza Australiana, giunta quest'anno con largo anticipo, raggiungerà il picco massimo a fine dicembre sommandosi ai contagi dovuti al Covid. I soggetti più a rischio sono soprattutto anziani e bambini.

Quali i consigli per non ammalarsi? Secondo le indicazioni dei medici è bene seguire tre semplici regole: lavarsi spesso le mani per 40-60 secondi con il sapone, evitare posti troppo affollati e vaccinarsi. L’influenza, negli anni scorsi, non si è diffusa grazie al massiccio e obbligatorio uso delle mascherine che hanno praticamente azzerato il rischio di contagi.

Come ha sottolineato Alessandro Grimaldi, primario dell'Unità operativa di Malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell’Aquila, i sintomi sono febbre elevata, mal di gola, raffreddore, dolori muscolari e alle articolazioni. L'Australiana si caratterizza per essere particolarmente aggressiva e violenta, soprattutto con l'insorgenza di febbre alta, anche intorno ai 40 gradi, e con una sintomatologia amplificata rispetto alle ondate influenzali degli anni passati. La sintomatologia media può durare dai 7 ai 10 giorni, con una fase iniziale più acuta, in cui si manifestano i problemi principali, per poi attenuarsi.