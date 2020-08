Inserto Lavoro, 1.200 posti nell'assistenza agli anziani

Avete tra i 18 e i 35 anni e volete impegnarvi nel Sociale? Se la risposta è positiva il bando Time to care, pubblicato dal dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, fa per voi. Si tratta di un lavoro per sei mesi negli enti del Terzo settore a fronte di un compenso mensile di 357euro netti, oltre ai contributi previdenziali, copertura assicurativa e apposita formazione. Il bando è rivolto a 1.200 giovani i quali saranno impiegati in attività di supporto agli anziani. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 1 settembre. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

