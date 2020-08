Inserto Lavoro, 159 contratti da operatori in Abruzzo

Sono 150 i contratti offerti in Abruzzo (Chieti e Sulmona) nel ruolo di operatori telefonici. Ad offrirli è la 3g spa con il profilo di collaboratori outbound – telefonate in uscita – per attività di promozione e vendita telefonica e con una formula definita innovativa. I collaboratori avranno due settimane di formazione e training al lavoro in una delle sedi 3g e potranno poi scegliere se lavorare presso gli stabilimenti 3g o lavorare nelle loro abitazioni in c.d. “smart working”, o ancora, con formula mista. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 4 agosto. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego. @RIPRODUZIONE RISERVATA