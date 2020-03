Inserto Lavoro, 500 assunzioni per l'estate: selezioni anche a Pescara

Campagna di reclutamento anche a Pescara per Giocamondo, tour operator di Ascoli Piceno che per l’estate 2020 ha avviato una capillare selezione di vari profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le figure richieste vanno dall’animatore socio educativo agli assistenti, segretario di centri estivi; responsabili sportivo e animazione; insegnanti di lingua inglese e materie scientifiche; educatore specializzato per diversamente abili; medico, operatore socio sanitario e infermiere; accompagnatore viaggi e group leader. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 10 marzo. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

@RIPRODUZIONE RISERVATA