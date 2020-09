Inserto Lavoro, assunzioni nel settore digitale e nei musei

Assunzioni a tempo indeterminato in Abruzzo nel settore dell'information technology (tecnologie informatiche, telecomunicazioni e infrastrutture, connessione internet ) e nei Beni culturali. L’agenzia QuoJobis sta ricercando profili in tutta Italia. Per l’Abruzzo, sono richiesti complessivamente 20 figure professionali (Back End Developer, Web Developer, Project Manager, Python Web Developer, User Mobile Acquisition Specialist, Programmatore PLC) con sedi all'Aquila e Pescara. Scade tra un mese, ma i profili sono costantemente richiesti. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 8 settembre . Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

@RIPRODUZIONE RISERVATA