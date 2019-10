Inserto Lavoro, bando del ministero per 616 operatori giudiziari

Il ministero della Giustizia avvia una selezione per 616 operatori giudiziari da reclutare a partire dagli iscritti nelle liste dei centri per l’impiego. Per candidarsi basta la licenza media. Le selezioni avverranno per le regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 29 ottobre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

