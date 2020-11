Inserto Lavoro, emergenza virus: 2mila posti per medici, tecnici e infermieri

Non solo medici e infermieri. Per affrontare l’emergenza virus sono in arrivo altri 2mila posti – a Pescara è tuttora aperto il concorso per 50 posti – con la figura di addetti al tracciamento Covid. Si tratta di personale sanitario e amministrativo che dovrà cercare e gestire i contatti dei casi di coronavirus. Il via libera al concorso è nell’ordinanza del 24 ottobre del capo della Protezione civile e il bando è in via di pubblicazione. Nello specifico si tratta di arruolare 1500 operatori. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 3 novembre. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

