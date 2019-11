Inserto Lavoro, sbloccati 12mila posti nelle forze dell'ordine

Sono circa dodicimila i posti di lavoro che si sono liberati in polizia, carabinieri, vigili del fuoco e guardia di Finanza per coprire il fabbisogno delle forze dell’ordine. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale numero 265 del 12 novembre 2019, il decreto che autorizza le assunzioni, in parte, inserimenti straordinari, per un totale di 1.657 unità, mentre oltre 10mila posti saranno legati al normale turn over del personale. Sono ben undicimila 950, in totale, i posti di lavoro complessivi riservati a poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco e finanzieri, oltre che nella polizia penitenziaria. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 26 novembre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

