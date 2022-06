Interventi al cuore, nuove tecniche, scenari e testimonianze

PESCARA. Temi di interesse clinico con un occhio di riguardo verso l'uomo-paziente nelle sue molteplici profonde sfaccettature. Ripartono così le giornate cardiologiche dannunziane-News in Cardiologia organizzate dall'Unità coronarica di Cardiologia interventistica dell'Ospedale di Pescara dopo il blocco di due anni imposto dal Covid. L'appuntamento è per venerdi 17 nella sala dell'Auditorium Petruzzi in via Delle Caserme.

Una formula ormai collaudata da oltre dieci anni di incontri di studio che coinvolge medici relatori provenienti da tutto il territorio nazionale che si ritrovano ad affrontare e discutere le nuove frontiere della medicina interventistica davanti ad una platea di medici e infermieri.

Negli ultimi anni sono stati introdotti in campo cardiologico, su larga scala, e a seguito di importanti trials clinici, numerosi farmaci nuovi. Lo scopo del convegno è quindi di fare un punto, con l’aiuto di grandi esperti del settore, sull’utilizzo di tali farmaci nella pratica clinica quotidiana. E per far questo verrà portato il caso di un malato dal vivo, ossia in collegamento diretto con la sala operatoria dell'ospedale di Pescara. Si affrontano temi sulle tecniche mininvasive in cardiochirurgia, sui nuovi scenari dell'imaging sul cuore e sulle ultime direttive internazionali nei vari settori attinenti.

Presidente e organizzatore del convegno il dottor Leonardo Paloscia, direttore UOC Cardiologia - UTIC dell'Ospedale Spirito Santo di Pescara. Il comitato scientifico del convegno, che si rivolge a medici chirurghi e infermieri, è comletato dai medici Alberto D’Alleva, Massimo Di Marco e Domenico di Clemente,della Cardiologia di Pescara.

Ospiti d'onore e note di colore della giornata lo chef tristellato Niko Romito, che interviene quale grande esperto di alimentazione attualmente impegnato in un progetto con il ministero della Salute, e un paziente del reparto di cardiologia interventistica pescarese che racconta la sua esperienza nei dieci minuti in cui il suo cuore ha cessato di battere, situazione descritta come “sindrome di Lazzaro”, provocata da un arresto cardiaco prolungato. Un lasso di tempo in cui si vedono e si vivono esperienze dalle forme molteplici. Vi sarà, inoltre, un cenno ad alcune tematiche di grande attualità come le dislipidemie e altre problematiche di attuale interesse.

