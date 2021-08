L'inserto Lavoro del Centro: i posti in Abruzzo dei grandi concorsi

PESCARA, L'Inserto lavoro non si ferma a Ferragosto e torna in edicola puntuale il martedì con il Centro. Questa volta sono due le pagine di offerte, selezioni e concorsi pubblici che potete trovare nel vostro quotidiano. In particolare in Abruzzo ci sono le opportunità di grandi concorsi pubblici nel settore del pubblico, come quello per le Agenzie delle Entrate oppure quello del ministero della Cutura. In ciascuno dei due sono previsti posti nelle rispettive sedi distaccate abruzzesi. Richiesti altri profili, come addetti vendite e commessi nella grande distribuzione organizzata, oppure architetti e idraulici per aziende edili e di attrezzature. E poi le scadenze dei principali concorsi pubblici in Abruzzo e le occasioni per italiani all'estero.